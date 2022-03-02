Lukaşenko işgal planını ifşa mı etti? 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta resmen tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne destek olmak ve bölgede barış sağlamak için askeri operasyon düzenleme kararı almasının üzerinden tam 7 gün geçti.

KAPSAMLI BİR HARİTAYLA SUNUM YAPTI

Hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda beklenmeyen bir direnişle karşılaşan Rus lider Putin’in bu süreçteki en büyük destekçilerinden biri ise Belarus oldu. Rusya ile haftalardır Ukrayna sınırında ortak askeri tatbikat yapan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko dün güvenlik konseyi ile bir toplantı yaptı. Ukrayna işgalini ve Belarus’un bu süreçteki rolünü masaya yatıran Lukaşenko, kapsamlı bir harita üzerinden gelişmeleri anlattı.

HARİTADA BİR DETAY DİKKATLERİ ÇEKTİ

Fakat Lukaşenko’nun görüntüleri yayımlanınca, arkasındaki haritada bazı detaylar gündem oldu. Rusya’nın Ukrayna’nın kritik şehirlerini ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki Moldova’ya saldırı düzenlendiği görüldü.

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022

Lukaşenko'nun yaptığı sunumda Rusya’nın kritik şehirleri ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki Moldova’ya saldırı düzenlendiği dikkatleri çekiyor.

Videoda Lukaşenko'nun "Bu adamlara teşekkür ediyorum. Bizi uyardılar ve kelimenin tam anlamıyla füzelerin fırlatılmasından altı saat önce bunu keşfettik" derken duyuluyor. Belarus lideri ayrıca Rusya'nın İskender taktik füze sistemini haritada göstererek "Buradaydı, değil mi?" dediği de görüdü.

Videonun Belarus devlet yanlısı bir Telegram kanalı tarafından yayınlandığı ortaya çıktı. Belarus'tan ise resmi bir açıklama yapılmadı.