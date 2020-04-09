Bulgaristan ekibi, Ludogorets’ten 1 Nisan'da ayrılan Jody Lukoki, Trabzonspor’dan teklif aldığını doğruladı. Kongo asıllı oyuncu, “Trabzon’la ocakta bir görüşme yaptık ama o zaman transfer gerçekleşmedi. Türkiye benim için iyi bir seçenek gibi gözüküyor. Hollanda’ya dönmeyi ise düşünmüyorum” dedi. 27 yaşındaki oyuncu sağ açıkta görev yapıyor.