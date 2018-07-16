Yılın ilk altı ayında, özellikle haziran ayında yaşanan dramatik yüzde 38’lik gerilemenin etkisiyle yüzde 11 küçülen toplam otomobil pazarının içinde payı küçük ama fiyatları kur ve ÖTV etkisiyle hiç de küçük olmayan lük araçlar, geçen seneki satış rakamlarını korumayı başardı. Lüks araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1 oranında geriledi. Lüks araçların geçen yıla göre pozisyonu korumasında da en büyük katkı, herkes küçülürken, satışlarını yüzde 13 oranında artıran BMW’den geldi. BMW’nin ilk altı aydaki satışları 7 bin 781 adete ulaştı.

Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre, BMW, Mini ve BMW Motosiklet Genel Müdürü Uğur Sakarya, BMW’nin pazardaki yükselişinin ağırlıklı olarak SUV araçların oluşturduğu X serisinden geldiği söyledi. Sakarya yılın ilk altı ayını ve BMW’nin dikkat çeken satış artışını şöyle değerlendirdi:

“Premium segmetteki daralmanın toplam pazara oranla bu derece düşük kalmasında BMW satışlarının büyük etkisi oldu. BMW satışları yüzde 13 artış gösterdi. Dolayısıyla getirdiğimiz X’ler sayesinde lüks segmenti bizim adetlerimizin toparladığını söyleyebilirim. X1’de dizel çıktı, bununla ciddi satış adetleri yakalıyoruz. X3’ün de 1.6 benzinlisi çıktı bu yıl. Bunların etkisi büyük” dedi. Filo satışlarının da hızlandığına dikkat çeken Sakarya, “Marka özelinde büyüme perakendede X modellerinden ve filo satışlarından geldi. Filo oranı bizde yüzde 30’un üzerinde. Bazı markalarda bu oran yüzde 70. Filo tarafı olmasa pazar çok daha fazla düşerdi. Pazarı filo satışları kurtardı”

Temmuz ve ağustos aylarının daha sakin geçmesini beklediklerini belirten Sakarya, “Eylül ayında ise bir toparlanma olabilir diye düşünüyoruz” dedi. Sakarya, yıl sonunda ise pazarın en iyi ihtimalle geçen yılın rakamlarının yüzde 10 altında kalmasını ön gördüklerini söyledi.

EN PAHALI SERİ OLAN M'DE REKORA KOŞUYOR

Geçtiğimiz yılı 19 bin 500 adetle kapattıklarını hatırlatan Sakarya,” Bu yıl bu rakamın onun altına düşmek istemiyoruz. Ama pazarda çok farklı dinamikler var tabii ki. Bu yıl değişken ve çok zorlu geçiyor. Kur artışı ve kredi oranları bu şekilde devam ederse sektörü çok zorlayacak” dedi.

Bu yıl M serisi satışlarında iddialı olduklarını belirten Sakarya, “Almanya’dan güzel bir destek aldık. Daha önceki yıllarda M’lerle ilgili en fazla 50 adet satış yapabilmiştik. Bu sene 6 ayda 29 satış yaptık. Bu sene ilk defa 100’e yaklaşmak istiyoruz. M5 ağırlıklı gidiyor. M7 de 2 sipariş aldı” dedi.

İKİNCİ ELDE YÜZDE 28 ARTIŞ

Sıfır araç fiyatlarının artması ile 2. ele talebin arttığını vurgulayan Sakarya, “Bizim tarafta 2 el ilk altı ayda geçen yıla oranla yüzde 28 büyüdü. Talep artışı 2. elde fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. İlk yarıda 2.el fiyatları yüzde 5 arttı yaklaşık. Bu oran yılsonuna kadar yüzde 10’a çıkar diye tahmin ediyoruz” dedi.

Mini satışlarının da geçen yılın üzerinde olmasını beklediklerini ifade eden Sakarya, elektrikli satışlarında da bu yıl 100 adedi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

TRUMP VERGİSİNİ ERKEN İTHAL EDEREK AŞTI

Türkiye’nin, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yaparak 21 Haziran itibariyle 22 ürüne ek vergi koyduğunu hatırlatan Uğur Sakarya, “Bu ürünler arasında otomobil de yer alıyor. ABD’den ithal edilen otomobile yüzde 60 ek vergi geldi. Türk hükümeti Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) tarife gönderir göndermez bu konu bizi etkilemesin diye elimizden geleni yaptık. Olabildiğince erken ithal ettik araçları. Elimizde 3-4 ay bizi idare edecek kadar stok var şu anda. Almanya bu konuda bize destek oldu. 21 Haziran’dan önce getirebileceğimiz kadar X3 ve X5 getirdik. Aksi halde bu vergilerle fiyatlar 1 milyona yaklaşıyor” diye konuştu.

Stoklar bittiğinde ise farklı fabrikalardan araç almayı planladıklarını belirten Sakarya, “Bize bir süre yetecek kadar stokumuzda araç var. BMW’nin bu araçları ürettiği ABD dışında da fabrikalar var. Güney Afrika ve Mısır gibi. Oralardan getirmemiz lazım. Ancak bunun bir süreci var hemen olmuyor” dedi.

2019'DA GELECEK YENİ BMW 8 SERİSİ COUPE’Yİ TANITTI

Etkinlik ayrıca Türkiye’de ilk kez gösterilen Yeni BMW 8 Serisi Coupé’ye de ev sahipliği yaptı. Yeni BMW 8 Serisi gövde ve kabin tasarımıyla da diğer BMW modellerinin geleceğine ışık tutuyor.

BMW’nin yeni tasarım dilinin en çarpıcı özelliklerini barındıran Yeni BMW 8 Serisi BMW tarihinin en ince ön farlarına sahip. Yeni tasarım dilinin bir diğer önemli parçası ise yekpare böbrek ızgaraları. Ön gösterimi yapılan Yeni BMW 840d xDrive Coupé, bu segmentte ilk kez kullanılan dizel motoruyla da ön plana çıkıyor. Yeni BMW 8 Serisi TwinPower Turbo teknolojisine sahip 3,0 litrelik sıralı altı silindirli dizel motoru ile 235 kW/320 BG maksimum güç ve 1.750 dev/dk kadar düşük devirlerde bile 680 Nm azami tork üretiyor. Uğur Sakarya, yeni modeli 2019’da Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını açıkladı.