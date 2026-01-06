Lüks test araçları takipte

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçici ithalat rejimi kapsamında “T” plakası ile ülkeye sokulan test araçlarıyla ilgili sıkı bir denetim çalışması başlattı.

Son aşamaya gelen çalışmada, test aracı olarak ülkeye sokulan Porsche, Ferrari gibi lüks araçlar KDV ve ÖTV ödenmeden iki yıl trafikte kullanılıyor. Daha sonra henüz tespit edilemeyen bir yöntemle bu araçların plakası normale dönüştürülüyor.

DEVLETİN VERGİ KAYBI ÇOK BÜYÜK

Amacı dışında kullanılan bu araçlar tespit edildiğinde kaçırılan vergiler tahsil edildiği gibi çok büyük miktarda cezalar kesiliyor. Bazı durumlarda araca el konuluyor.

Bu araçların tespit edilebilmesi için Emniyet-Gümrük ve noterler arasında çapraz sorgulama yapılmasına rağmen, şu ana kadar organizasyonla ilgili somut bir veri elde edilemedi.

Şubat ayına kadar belli bir noktaya ulaşması beklenen çalışmayla ilgili VDK müfettişlerinden oluşan kurul, gümrükler ile saha çalışması yürütüyor. Bu yolla ülkeye getirilen araçların sayısı ve yasal kullanım süresi sonundaki safahatıyla ilgili tablo net şekilde ortaya konulduktan sonra bir eylem planı ve gerekirse yasal düzenleme yapılacak.

"T" plakalı araçlarla ilgili mevzuatta bir boşluk bulunduğu, sayı sınırlaması olmadığı için kurumsal olmayan bazı firmaların uygulamayı suiistimal ettikleri belirtiliyor. Yasayla getirilen istisna ve yetki, bazı şirketler tarafından sınırsız şekilde kullanılıyor. Özellikle, İstanbul, Ankara, İzmir ve büyükşehirlerde kapsamlı şekilde yürütülen çalışma sonuçlandığında Maliye'nin önemli bir vergi kaybını önleyeceği ifade ediliyor. Çalışmanın başlamasıyla birlikte bazı firmaların T plakaları normale çevirmeye başladıkları tespit edildi. Vatandaşların bu tip şüpheli lüks araçları trafikte gördüklerinde ihbar etmeleri isteniyor. İKİ YIL SONRA NE OLUYOR? Geçici ithalat kapsamında yabancı plakalı araçlar; örneğin T plaka veya test/prototip araçlarda olduğu gibi, yasa gereği, Türkiye'de en fazla 730 gün (2 yıl) kalabiliyor. Geçici ithalat rejimi süresi olan bu 730 gün, yurt dışında ikamet eden kişiler için geçerlidir. Bu araçları kullananlar için 185 gün yurt dışı ikamet şartı gibi kriterler de aranıyor. Özellikle T plakalı lüks araçlarda bu iki yılın sonunda nasıl bir dönüşüm sağlandığı ve bu araçların akıbetiyle ilgili de bir çalışma yürütülüyor.