Luton Town'ı yenen Manchester City liderliğe yükseldi!
Luton Town'ı 5-1 yenen Manchester City, Premier Lig'de liderliğe yükseldi! Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada Erling Haaland (penaltı), 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3. dakikada Josko Gvardiol attı
İngiltere Premier Lig'de Luton Town'ı 5-1 yenen Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daiki Hashioka (kendi kalesine), 64. dakikada Mateo Kovacic, 76. dakikada Erling Haaland (penaltı), 87. dakikada Jeremy Doku ve 90+3. dakikada Josko Gvardiol attı.
Konuk takımın tek golü 81. dakikada Ross Barkley'den geldi.
Manchester City, bu galibiyetin ardından 73 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, küme düşmeme mücadelesi veren Luton Town, 25 puanda kaldı.
Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Newcastle United-Tottenham: 4-0
Nottingham Forest-Wolverhampton: 2-2
Brentford-Sheffield United: 2-0
Burnley-Brighton Hove Albion: 1-1