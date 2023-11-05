Luton Town-Liverpool: 1-1 (MAÇ SONUCU) Liverpool, Premier Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Luton Town ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızılar'a 1 puanı getiren golü 90+5'te Luis Diaz kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Luton Town ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 11. haftasında, liderlik mücadelesi veren Liverpool, Kenilworth Road Stadı'nda kümede kalmayı hedefleyen Luton Town'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Luton Town, 80. dakikada Tahith Chong ile ağları sarsarak 1-0 öne geçti. Babası Luis Manuel'in 28 Ekim'de silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu tarafından Kolombiya'da kaçırılması nedeniyle Liverpool'un son iki maçında kadroda yer almayan Luis Diaz, 83. dakikada Ryan Gravenberch'in yerine oyuna dahil oldu ve 90+5. dakikada attığı golle, Liverpool'un sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Liverpool, bu sonuçla 24 puanla üçüncü, Luton Town ise 6 puanla 17. sıraya yerleşti.

LUIS DIAZ'DAN BABASI İÇİN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI! Kolombiya'da ailesi kaçırılan Luis Diaz, Liverpool'a son dakikada 1 puanı getiren golü attı. Yıldız futbolcu, golün ardından formasının altındaki tişörtte yer alan mesajı gösterip, babası için özgürlük çağrısında bulundu.