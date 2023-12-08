Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.954,79 %-0,30
        DOLAR 28,9806 %0,21
        EURO 31,1243 %-0,35
        ALTIN 1.875,88 %-0,58
        FAİZ 38,44 %0,21
        GÜMÜŞ GRAM 21,81 %-1,47
        BITCOIN 43.653,00 %0,60
        GBP/TRY 36,2645 %-0,51
        EUR/USD 1,0737 %-0,55
        BRENT 75,54 %2,01
        ÇEYREK ALTIN 3.067,06 %-0,58
        Haberler Ekonomi Emlak Luxera Gayrimenkul halka arz oluyor - Emlak Haberleri

        Luxera Gayrimenkul halka arz oluyor

        Luxera markasıyla hayata geçirdiği projelerde yüzlerce aileyi ev sahibi yapan ve sektörün önde gelen kurumları arasında yer alan Luxera Gayrimenkul, halka arz süreci için SPK'ya başvuruda bulundu. Toplamda 4 milyar TL'lik portföye sahip Luxera, halka arzdan elde edeceği geliri yeni yatırımlarda kullanacak. Arz sürecinde payların yüzde 25'inin bireysel yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Luxera Gayrimenkul halka arz oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Luxera, halka arz olmak için düğmeye bastı. Luxera, şirket paylarının halka arzı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN DEV ADIM

        Hali hazırda aktif 3 projeyi devam ettiren Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Luxera Gayrimenkul olarak yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bugüne kadar toplam 2 bin 500 konutu hayata geçirdik ve sahiplerine teslim ettik. Yine bu projelerimizde 200 adet ticari üniteye yer verdik. Hali hazırda devam eden projelerimiz ve planladığımız yatırımlarımız var. Kurum olarak sahip olduğumuz tecrübeyi, gelecek hedeflerimizle birleştirerek büyümek istiyoruz. Bu noktada şirket olarak aldığımız karar neticesinde halka arz olmak için gerekli hazırlıkları yaptık ve SPK’ya başvurduk. Luxera Gayrimenkul bugün toplamda 4 milyar TL değerinde portföye sahip. Halka arz süreciyle buradan elde ettiğimiz gelirleri, halka arz süreciyle birlikte şirketimize ortak olacak olan halkımızla paylaşmak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme arzumuzla attığımız halka arz adımı, şirketimizi çok daha ileriye taşıyacak” dedi.

        HALKA ARZ GELİRİYLE YENİ YATIRIMLAR YAPACAK

        Luxera Gayrimenkul, halka arz sürecinde elde edilen gelirin belli bir bölümünü yeni yatırımlar için kullanacak. Süreçle ilgili bilgiler aktaran Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Kurum olarak halka arz sürecinde elde edeceğimiz geliri mevcut ve yeni yatırımlarımızda kullanacağız. Şirket olarak bugüne kadar 4 Milyar TL yatırım yaptık. Hali hazırda portföyümüzde önemli lokasyonlarda arsalarımız bulunuyor. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir’de inşa edeceğimiz projelerimiz olacak. Şehrin merkezi noktalarında ise daha nitelikli projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

        Luxera Gayrimenkul’ün hali hazırda devam eden projelerinden Luxera Towers projesi 368 daire ve 87 dükkan, Luxera Bahçe Port projesi 110 daire ve 24 dükkan, Luxera Nevbahar projesi 200 daire ve 12 dükkandan meydana geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!