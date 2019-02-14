Luyindama ilki başardı!

Galatasaray'ın devre arasında Belçika'nın Standart Liege takımından kadrosuna kattığı Christian Luyindama gollerine devam ediyor.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hatayspor maçında ilk golünü kaydeden 25 yaşındaki savunmacı, bu kez UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica sınavında fileleri havalandırdı.



Luyindama, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü atarken Galatasaray'daki 4. resmi maçında 2. gole ulaştı.