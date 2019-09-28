Galatasaray, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken sarı-kırmızılıların savunmadaki başarılı isimlerinden Christian Luyindama açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin kazanmak olduğunu belirten Luyindama, "Tabii ki bizim hedefimiz kazanmaktı. Ancak futbolda üç sonuç var. Konsantre olarak devam ediyoruz. Defansif anlamda gol yemedik. Şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz" diye konuştu. Luyindama, hücumda etkisiz kalmaları ile ilgili ise "İyi olduğumuzu düşünüyorum. Ofansif anlamda iyi oyuncularımız var. Lig uzun bir maraton. Daha süremiz var" diyerek sözlerini noktaladı.