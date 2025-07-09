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        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon'un küme düşme cezası kaldırıldı! - Futbol Haberleri

        Lyon'un küme düşme cezası kaldırıldı!

        Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 2'ye düşürülmesine karar verilen Lyon, bu kararın değiştiğini ve gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele edeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:06
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        Lyon'un küme düşme cezası kaldırıldı!
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        Fransa ekibi Lyon'un 500 milyon Euro'yu aşan borç ve profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilen garantileri sağlayamaması sebebiyle Ligue 2'ye düşürülmesine karar verilmişti. Lyon Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü'nün (DNCG) bugün aldığı karar ile Ligue 1'de devam etmelerine karar verildiği belirtildi.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        "DNCG'nin kulübü Ligue 1'de tutma yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyor. OL, gelecekte ciddi bir yönetim sağlama kararlılığında olan kulübün yeni yönetiminin hırsını takdir ettiği için Temyiz Komitesi'ne teşekkür ediyoruz. Hissedarlarımızın ve borç verenlerimizin bağlılığı ve özverisiyle desteklenen yeni yönetim, taraftarlarımız, çalışanlarımız, oyuncularımız, ortaklarımız ve seçilmiş yetkililer de dahil olmak üzere, Kulübümüzün hem içinden hem de dışından aldığımız tüm destek için son derece minnettardır. Bugünkü karar, Olympique Lyonnais'e olan güveni yeniden tesis etme yolunda atılan ilk adımdır. Artık tüm dikkatimizi sportif hedeflerimize odaklayabilir ve gelecek sezona tam anlamıyla hazırlanabiliriz."

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