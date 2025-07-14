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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 14 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Temmuz 2025 maç programı

        14 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün C Grubu'nda 2 mücadele futbolseverleri bekliyor. Öte yandan hazırlık maçları kapsamında Konyaspor ile Araz Nahçıvan karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Temmuz 2025 maç programı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:28
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        1

        14 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. 2025-2026 sezonu öncesi takımlar, tüm hızıyla hazırlıklarına devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün tamamlandı. Chelsea şampiyon olurken bugün oynanacak futbol müsabakaları merak konusu oldu. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…

        2

        14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu

        22:00 Gana-Tanzanya

        22:00 Güney Afrika-Mali

        3

        Hazırlık Maçları Kulüpler

        17:30 Konyaspor-Araz Nahçıvan

        4

        Allsvenskan

        20:00 IK Sirius-Mjallby

        5

        Veikkausliiga

        18:00 Tampereen I.-Vaasan PS

        6

        Hazırlık Maçları Kulüpler

        18:30 Zorya Luhansk-Sarajevo

        18:30 Mladost DG-Slaven

        19:30 Gosk Gabela-FK Arsenal Tivat

        20:00 S. Grossaspach-Reutlingen

        21:30 Breitenrain-Biel-Bienne

        21:45 St Ives-Corby

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