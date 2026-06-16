16 Haziran günlük maç programı: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor
Maç programı 16 Haziran Salı günü hemen her gün olduğu gibi sporseverler tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Dünya Kupası heyecanı Türkiye saati ile bu akşam ve yarın sabahın ilk saatlerinde oynanacak olan I ve J grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar oynanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar....
Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:37 Güncelleme:
1
Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken sporseveler merak içerisinde "Bugün hangi maçlar oynanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Dünya Kupası'nda bu akşam ve yarın sabaha karşı I ve J grubu maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin hangi takımların maçı var? İşte detaylar...
2
DÜNYA KUPASI MAÇLARI 16 - 17 HAZİRAN
I Grubu Fransa - Senegal maçı: 16 Haziran 2026 saat 22:00
3
I Grubu Irak - Norveç maçı: 17 Haziran 2026 saat 01:00
J Grubu Arjantin - Cezayir maçı: 17 Haziran 2026 saat 04:00
J Grubu Avusturya - Ürdün maçı: 17 Haziran 2020 saat 07.00
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ