Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken sporseveler merak içerisinde "Bugün hangi maçlar oynanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Dünya Kupası'nda bu akşam ve yarın sabaha karşı I ve J grubu maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin hangi takımların maçı var? İşte detaylar...