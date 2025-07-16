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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 16 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Bugünkü maçlar 16 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu maçları oynanacak. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Türk takımlarının hazırlık maçları ise tüm hızıyla devam ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:45 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:48
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        1

        16 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş mücadeleleri devam edecek. Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final maçı oynanacak. Türk takımlarından Beşiktaş, Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi...

        2

        16 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi - 1.Eleme Turu

        21:45 Linfield FC - Shelbourne

        21:45 Dinamo Minsk - Ludogorets Razgrad

        3

        UEFA Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

        19:00 Auda - Larne FC

        4

        Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final

        22:00 Norveç - İtalya (TRT Spor)

        5

        Hazırlık - Türk Takımları

        17:00 Hatayspor - Vanspor FK

        18:30 Göztepe - Kryvbas KR

        19:30 Wolfsberger AC - Beşiktaş (HT Spor)

        6

        İskoçya Lig Kupası - Grup H

        21:45 Kilmarnock - Livingston

        7

        Norveç Eliteserien

        19:00 Fredrikstad - Bodo/Glimt

        8
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