MAÇ PROGRAMI 27 HAZİRAN | Dünya Kupası heyecanı devam ediyor! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da sporseverler merak içersinde "Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel sıralamlayı haberimizde derleidk. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün 27 Haziran maç programı...