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        Haberler Spor Futbol MAÇ PROGRAMI 27 HAZİRAN | Dünya Kupası heyecanı devam ediyor! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        MAÇ PROGRAMI 27 HAZİRAN | Dünya Kupası heyecanı devam ediyor! Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 27 Haziran Cumartesi yani bu akşam oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle de Dünya Kupası heyecanını yakından takip eden futbolseverler merak içerisinde "Bugün kimin hangi takımın maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün ve yarın sabah Dünya Kupası'nda hangi takımın maçı var? İşte 27 Haziran Perşembe gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        1

        Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da sporseverler merak içersinde "Bu akşam kimin hangi takımın maçı var?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel sıralamlayı haberimizde derleidk. İşte "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı ve günün 27 Haziran maç programı...

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Grup G

        06:00 Yeni Zelanda-Belçika (TRT Spor)

        06:00 Mısır-İran (TRT 1)

        Grup H

        03:00 Uruguay-İspanya (TRT 1)

        03:00 Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (TRT Spor)

        3

        DÜNYA KUPASI 28 HAZİRAN MAÇ PROGRAMI - GELECEK SABAH

        Grup J

        05:00 Cezayir-Avusturya (TRT Spor)

        05:00 Ürdün-Arjantin (TRT 1)

        Grup K

        02:30 Kolombiya-Portekiz (TRT 1)

        02:30 D.Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan (TRT Spor)

        4
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