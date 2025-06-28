28 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16 turu maçları oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası’nda ise şampiyon bugün belli olacak. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak basketbol ve voleybol maçları da merak konusu oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 28 Haziran 2025 Cumartesi listesi…