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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 28 HAZİRAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran 2025 Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        28 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Palmeiras-Botafogo ve Benfica-Chelsea maçları oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası'nda ise final heyecanı yaşanacak. İngiltere U21 ile Almanya U21 karşı karşıya gelecek. Öte yandan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında üçüncü maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 28 Haziran 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 10:23 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:23
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        1

        28 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16 turu maçları oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası’nda ise şampiyon bugün belli olacak. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak basketbol ve voleybol maçları da merak konusu oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 28 Haziran 2025 Cumartesi listesi…

        2

        28 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son 16 Turu

        19:00 Palmeiras - Botafogo (TRT 1)

        23:00 Benfica - Chelsea (TRT 1)

        3

        Avrupa U21 Şampiyonası - Final

        22:00 İngiltere U21 - Almanya U21

        4

        Güney Kore K-Ligi

        13:00 Suwon FC - Gangwon

        13:00 Anyang - Gwangju

        Güney Kore 2. Ligi

        13:00 Chungnam Asan - Seoul E-Land FC

        13:00 Bucheon - Gyeongnam FC

        13:00 Hwaseong FC - Seongnam FC

        13:00 Ansan Greeners - Cheonan City

        5

        Japonya J. League

        12:00 Kashima Antlers - Okayama

        12:30 Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol

        Japonya J2 Ligi

        12:00 Mito - Tokushima

        6

        Norveç Eliteserien Ligi

        19:00 Rosenborg - Viking

        Norveç 1. Ligi

        15:00 Hodd - Mjondalen

        İsveç Superettan

        14:00 Orgryte - Helsingborg

        İsveç Allsvenskan

        16:00 Hammarby - Halmstads

        18:30 Östers - Sirius

        Arjantin Kupası

        19:00 Rosario Central - Santa Fe

        7

        FIVB Milletler Ligi (VNL)

        19:00 Bulgaristan - Türkiye (TRT Spor)

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