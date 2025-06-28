Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran 2025 Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
28 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Palmeiras-Botafogo ve Benfica-Chelsea maçları oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası'nda ise final heyecanı yaşanacak. İngiltere U21 ile Almanya U21 karşı karşıya gelecek. Öte yandan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında üçüncü maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 28 Haziran 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
28 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16 turu maçları oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası’nda ise şampiyon bugün belli olacak. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak basketbol ve voleybol maçları da merak konusu oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 28 Haziran 2025 Cumartesi listesi…
28 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son 16 Turu
19:00 Palmeiras - Botafogo (TRT 1)
23:00 Benfica - Chelsea (TRT 1)
Avrupa U21 Şampiyonası - Final
22:00 İngiltere U21 - Almanya U21
Güney Kore K-Ligi
13:00 Suwon FC - Gangwon
13:00 Anyang - Gwangju
Güney Kore 2. Ligi
13:00 Chungnam Asan - Seoul E-Land FC
13:00 Bucheon - Gyeongnam FC
13:00 Hwaseong FC - Seongnam FC
13:00 Ansan Greeners - Cheonan City
Japonya J. League
12:00 Kashima Antlers - Okayama
12:30 Shimizu S Pulse - Kashiwa Reysol
Japonya J2 Ligi
12:00 Mito - Tokushima
Norveç Eliteserien Ligi
19:00 Rosenborg - Viking
Norveç 1. Ligi
15:00 Hodd - Mjondalen
İsveç Superettan
14:00 Orgryte - Helsingborg
İsveç Allsvenskan
16:00 Hammarby - Halmstads
18:30 Östers - Sirius
Arjantin Kupası
19:00 Rosario Central - Santa Fe