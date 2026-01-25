Habertürk
        MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 70 - Fenerbahçe Beko: 78

        MAÇ SONUCU: Aliağa Petkimspor: 70 - Fenerbahçe Beko: 78

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 78-70 mağlup etti

        Giriş: 25.01.2026 - 21:02 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:02
        Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

        Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,

        Fenerbahçe Beko: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, De Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,

        1.⁠ ⁠Periyot: 12-11

        Devre: 30-30

        3.⁠ ⁠Periyot: 49-51

