        Haberler Spor Futbol 1. Lig MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 4 - Hatayspor: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Bandırmaspor: 4 - Hatayspor: 0

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor'dan Hatay'a 4 gollü tarife!

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi.

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü Aydın, Salih Burak Demirel

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk.44 Oğuz Ceylan), Fall, Ndongala (Dk. 70 Badji), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Yasin Arda Midiliç), Amaral (Dk. 70 Enes Çinemre), Kerim Alıcı, Emirhan Acar (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 73 Yunus Azrak), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin (Dk. 73 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Melih Şen), Osman, Ating (Dk. 62 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz, Mustafa Said Aydın

        Goller: Dk. 50 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Atınç Nukan, Dk. 66 Enes Aydın, Dk. 85 Enes Çinemre (Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 47 Mustafa Said Aydın (Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Hountondji, Dk. 9 Enes Aydın, Dk. 90+1 Yasin Arda Midiliç (Bandırmaspor), Dk. 13 Yılmaz Cin (Hatayspor)

