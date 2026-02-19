MAÇ SONUCU: Bodo/Glimt: 3 - Inter: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter, konuk olduğu Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı.
İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu.
Ev sahibi ekip, Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un golleriyle rakibini 3-1 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde ederken, konuk takımın tek golünü Francesco Pio Esposito attı.
Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.