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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Bodrum FK: 3 - Antalyaspor: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Bodrum FK: 3 - Antalyaspor: 1

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Bodrum FK, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:37
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        Bodrum FK, kupada Antalyaspor'u 3 golle geçti
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Bodrum FK, Antalyaspor'u konuk etti.

        Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

        Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 84. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar ve 11. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

        Antalyaspor'un tek golü ise 57. dakikada Andros Townsend'den geldi.

        Mücadele Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada Kırklarelispor ile deplasmanda 4-4 berabere kalan Ege ekibi, 4 puana ulaştı.

        İlk haftada evinde Kocaelispor'u 3-1 yenen Antalyaspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

        Bodrum FK, kupanın bir sonraki maçında Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Süper Lig'de ise Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

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