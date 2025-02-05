MAÇ SONUCU: Bodrum FK: 3 - Antalyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Bodrum FK, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Bodrum FK, Antalyaspor'u konuk etti.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 84. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar ve 11. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.
Antalyaspor'un tek golü ise 57. dakikada Andros Townsend'den geldi.
Mücadele Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada Kırklarelispor ile deplasmanda 4-4 berabere kalan Ege ekibi, 4 puana ulaştı.
İlk haftada evinde Kocaelispor'u 3-1 yenen Antalyaspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.
Bodrum FK, kupanın bir sonraki maçında Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Süper Lig'de ise Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.