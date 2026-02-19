MAÇ SONUCU: Bogdanka: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Polonya ekibi Bogdanka'ya 3-0 yenildi.
Giriş: 19.02.2026 - 00:44 Güncelleme: 19.02.2026 - 00:44
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında deplasmanda Polonya'nın Bogdanka ekibine 3-0 mağlup oldu.
Globe Sports Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 25-17, 25-21 ve 26-24'lük setlerle kazandı.
Grup aşamasını 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 7 puanla 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, organizasyona veda etti.
