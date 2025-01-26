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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor: 3 - Adana Demirspor: 2 - Çaykur Rizespor Haberleri

        MAÇ SONUCU: Çaykur Rizespor: 3 - Adana Demirspor: 2

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:39
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        Gol düellosunda kazanan Rizespor!
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İlhan Palut'un ekibi Çaykur Rizespor evinde Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

        Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor'un gollerini 30. dakikada Ibrahim Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

        Adana Demirspor'un gollerini ise 52. dakikada Bünyamin Balat ve 83. dakikada Maestro kaydetti.

        Rizespor'da Vaclav Jurecka, 90+4'te penaltı atışından yararlanamadı.

        ÇOK KONUŞULAN POZİSYON

        Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

        Maçın 17. dakikasında Rizespor adına Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

        Daha sonra 19. dakikada VAR kararı ile gol geçerli sayıldı ancak VAR, santra yapılmadan önce devreye girip hakem Çağdaş Altay'ı uyardı.

        21. dakikada hakem Çağdaş Altay'ı bir kez daha uyaran VAR hakemi David Rafael Oliveira da Silva, pozisyonda ofsayt olduğunu ifade etti ve gol kararı bir kez daha geçersiz sayıldı.

        Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre ise VAR sisteminde meydana gelen teknik hata sebebiyle böyle bir durum meydana geldi.

        FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ İKİ CEZALI

        Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Husniddin Alikulov ve Taha Şahin sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüler.

        Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 27'ye yükseltirken, Adana Demirspor 5 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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