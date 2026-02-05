MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 3 - Erzurumspor FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahasında oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı.

Konuk ekip 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 52. dakikasında Marco Asensio, skora dengeyi getirdi. 70. dakikada ise Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı: 2-1. 78. dakikadaki penaltı vuruşunda topun başına geçen Anderson Talisca, ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK ise Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayacak.

Bu isimlerden Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine transfer olurken, Ederson, Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde ile 2 maç ceza alan Milan Skriniar, maç kadrosuna dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatmalarına karşın henüz takımla birlikte çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan’ın yanı sıra PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar, ayak bileğinde ağrıları olan yeni transfer Sidiki Cheriff ve Jhon Duran kadroda yer almadı. Kaleci Ederson, Nelson Semedo ve Oosterwolde ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.