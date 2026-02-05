MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 3 - Erzurumspor FK: 1
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Asensio, 70. ve 78. dakikada ise Talisca attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki puanını 6'ya yükseltti.
Konuk ekip 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 52. dakikasında Marco Asensio, skora dengeyi getirdi. 70. dakikada ise Anderson Talisca, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı: 2-1. 78. dakikadaki penaltı vuruşunda topun başına geçen Anderson Talisca, ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK ise Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayacak.
TEDESCO'DAN ROTASYON KARARI
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan Kocaelispor maçına göre ilk 11'de 9 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma kurgusunu ise Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve Yiğit Efe Demir'den oluşturdu.
Orta sahada Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Fred ve Musaba'ya şans veren Tedesco, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.
Ligde son oynanan Kocaelispor maçında ilk 11'de boy gösteren Edson Alvarez ve Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında da ilk 11'deki yerini korudu.
Domenico Tedesco, ligdeki maçta Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Asensio, Talisca ve En-Nesyri'yi sahaya sürmüştü.
Bu isimlerden Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine transfer olurken, Ederson, Nelson Semedo ve Jayden Oosterwolde ile 2 maç ceza alan Milan Skriniar, maç kadrosuna dahil edilmedi.
Matteo Guendouzi, Mert Müldür, Marco Asensio ve Anderson Talisca ise Erzurumspor FK karşısında maça yedek kulübesinde başladı.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK VARDI
Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatmalarına karşın henüz takımla birlikte çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan’ın yanı sıra PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar, ayak bileğinde ağrıları olan yeni transfer Sidiki Cheriff ve Jhon Duran kadroda yer almadı. Kaleci Ederson, Nelson Semedo ve Oosterwolde ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.
YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE YER ALDI
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK müsabakasını tribünden izledi.
İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.
KAMİL EFE ÜREGEN İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Kamil Efe Üregen, Erzurumspor FK mücadelesiyle ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile deplasmanda oynanan maça sonradan dahil olan genç futbolcu, 6 dakika sahada kalmıştı.