        MAÇ SONUCU: Iğdır FK: 1 - Sakaryaspor: 0

        MAÇ SONUCU: Iğdır FK: 1 - Sakaryaspor: 0

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Giriş: 19.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:59
        Iğdır FK tek attı, 3 aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

        Stat: Iğdır Şehir

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Dk. 46 Özder Özcan), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 85 Conte), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 90 Ali Yaşar)

        Sakaryaspor: Szumski, Metę Kaan Demir (Dk. 81 Akuazaoku), Mirza Cihan (Dk. 57 Kobilar), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Dk. 57 Emre Demir), Kolovetsios

        Goller: Dk. 48 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 70 Kolovetsios, Dk. 72 Batuhan Çakır (Sakaryaspor)

