        Haberler Spor Futbol İtalya MAÇ SONUCU: Juventus: 5 - Cremonese: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Juventus: 5 - Cremonese: 0

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Juventus, konuk ettiği Cremonese'yi 5-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'un 3. golünü kaydetti.

        Giriş: 13.01.2026 - 09:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:28
        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Cremonese'yi 5-0 yendi.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 15 dakikada Bremer ve Jonathan David'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Juventus, 35. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

        İkinci yarının hemen başında Filippo Terracciano'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yapan Juventus, 64. dakikada Weston McKennie'nin golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

        Juventus bu galibiyetle puanını 39'a çıkarırken, Cremonese 22 puanda kaldı.

