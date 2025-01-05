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        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: Karşıyaka: 90 - Fenerbahçe Beko: 101 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Karşıyaka: 90 - Fenerbahçe Beko: 101

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Karşıyaka'yı 101-90 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 22:53 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:53
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        Fenerbahçe Beko serisini sürdürdü!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90 yendi.

        Fenerbahçe Beko, 25 puanla liderliğini korudu.

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

        Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, Ozan Yılmaz, Russell 40, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 3, Thomas Akyazılı 5, Mehmet Efe Demirel 3, McDermott 13, Mert Celep, Muhsin Yaşar 17

        Fenerbahçe Beko: Mays 8, Colson 11, Hall 13, Melli 11, Sertaç Şanlı 5, James Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 17, Tarık Biberoviç 6, Birch 5, Mert Emre Ekşioğlu, Hayes 13, Guduric 7

        1. periyot: 21-18

        Devre: 39-47

        3. periyot: 60-80

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