        MAÇ SONUCU: Kızılyıldız: 91 - Anadolu Efes: 81

        MAÇ SONUCU: Kızılyıldız: 91 - Anadolu Efes: 81

        EuroLeague'in 29. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 91-81 mağlup oldu.

        Giriş: 26.02.2026 - 01:01
        Anadolu Efes, EuroLeague'de paramparça

        Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 91-81 yenildi.

        Belgrade Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı.

        Maçın ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü kaybeden Anadolu Efes, devre arasına 44-37, son perioda ise 65-62 geride gitti.

        Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Sırbistan temsilcisi, karşılaşmadan 91-81 galip ayrılan taraf oldu.

        Anadolu Efes'te Pj Dozier 21 sayı kaydederken Isaia Cordinier ise 14 sayıyla maçı tamamladı

        Kızılyıldız'da Jared Butler 21 sayı, Jordan Nwora 14, Chima Moneke ve CodiMiller-McIntyre 12'şer sayıyla oynadı.

        Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 29. maçta 20. mağlubiyetini alırken Kızılyıldız, 17. galibiyetine ulaştı.

