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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi MAÇ SONUCU: Peristeri Domino's: 90 - Manisa Basket: 78 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Peristeri Domino's: 90 - Manisa Basket: 78

        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Manisa Basket, konuk olduğu Yunanistan ekibi Peristeri Domino's'a 90-78 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 23:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 23:29
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        Manisa Basket ilk kez mağlup!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Manisa Basket deplasmanda Yunanistan'ın Peristeri Domino's takımına 90-78 yenildi.

        Peristeri şehrindeki karşılaşmanın ilk çeyreğine 28-15 geride giren Manisa Basket, devreyi de 45-39 yenik kapattı.

        Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamayan Manisa Basket, son çeyreğe 67-53 geride girerken maçtan da 90-78 mağlup ayrıldı.

        Bu sonuçla Manisa Basket grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Peristeri Domino's ise ilk galibiyetini elde etti.

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