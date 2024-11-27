MAÇ SONUCU: RAMS Başakşehir: 1 - Petrocub: 1

UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'in golü 42. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Piatek'ten geldi. Konuk ekip ise 90+6. dakikada Bors'un attığı golle skora dengeyi getirdi.

Bu sezon Konferans Ligi'nde henüz galibiyet alamayan Başakşehir, puanını 2'e çıkardı. Konuk ekip ise 1 puana yükseldi.

Temsilcimiz, Avrupa'da bir sonraki haftada Heidenheim'ı konuk edecek. Petrocub ise Real Betis'i evinde ağırlayacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Gaziantep FK karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. REKLAM Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan Hamza Güreler, Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ba, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Keny ve Figueiredo'ya ilk 11'de görev verdi.

Atan, Petrocub karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Kemen, Pelkas, Keny, Piatek ve Figueiredo ilk 11'iyle sürdü. Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Crespo, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı. Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan ile UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.