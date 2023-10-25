Maccabi Playtika, Euroleague iç saha maçlarını Belgrad'da oynayacak

THY Avrupa Ligi'nde yer alan İsrail'in Maccabi Playtika takımı, ülkesindeki "güvenlik endişeleri" nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynayacak.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "24 Ekim'de İstanbul'da yapılan toplantıda, Maccabi Playtika Tel Aviv'in iç sahadaki tüm maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynaması konusunda anlaşıldı." denildi.

Maccabi ilk iç saha maçını, 9 Kasım'da Bayern Münih'e karşı oynayacak.

Bu kararın, bölgede devam eden güvenlik endişeleri nedeniyle Tel Aviv'in maçlara ev sahipliği yapmasının mümkün olmadığı için alındığı belirtildi.