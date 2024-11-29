Macy's geçit töreninden aile sofralarına uzanan bir gelenek: Şükran Günü (Thanksgiving) nedir?
Her yıl Kasım ayında milyonlarca insan, Şükran Günü'nde bir araya geliyor. Tarihi 1621 yılına kadar uzanan bu özel gün, yalnızca yemek ve eğlenceyi değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışmayı da simgeliyor. İşte detaylar!
Şükran Günü, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da hasat mevsimini ve geçen yılın diğer nimetlerini kutlayan yıllık ulusal bir tatildir. Amerikalılar genellikle Şükran Günü'nün, 1621'de Plymouth'taki İngiliz kolonicileri (Hacılar) ile Wampanoag halkı arasında paylaşılan bir hasat ziyafetinden ilham aldığına inanır. İşte detaylar...
PLYMOUTH’TA İLK ŞÜKRAN GÜNÜ
Plymouth'taki Şükran Günü, birkaç kolonicinin avlanmaya çıkmasıyla başladı. Amaçları muhtemelen hindi avlamak olsa da, daha kolay av olan kazlar ve ördekleri tercih ettiler. Bu av, yaklaşık bir hafta yetecek kadar yiyecek sağladı. Daha sonra, 90 kadar Wampanoag beklenmedik bir şekilde koloniye geldi.
Bu durum, 50 kadar koloniciyi tedirgin etmiş olabilir. Ancak sonraki birkaç gün boyunca iki grup sorunsuz bir şekilde sosyalleşti. Wampanoaglar, ziyafete geyik eti getirdi ve bu et; av hayvanları, muhtemelen balık, yılanbalığı, deniz ürünleri, sebzeler ve bira ile birlikte tüketildi. Plymouth'ta çok az bina ve malzeme bulunduğundan, insanlar genellikle dışarıda, yerde veya fıçılar üzerinde oturarak tabaklarını kucaklarında tutarak yemek yediler.
ŞÜKRAN GÜNÜ GELENEĞİNİN KÖKENLERİ
Yeni İngiltere kolonistleri, askeri zaferler ya da kuraklığın sona ermesi gibi nimetler için Tanrı'ya şükrettikleri "Şükran Günleri" düzenlemeye alışkındı. Örneğin, ABD Kıta Kongresi, Anayasa'nın kabul edilmesi üzerine ulusal bir Şükran Günü ilan etti. Ancak 1798'den sonra yeni ABD Kongresi, Şükran Günü ilanlarını eyaletlere bıraktı.
Bazıları ulusal hükümetin dini bir kutlamaya karışmasına itiraz etti. Güney eyaletleri, Yeni İngiltere geleneği olan bu günü benimsemekte yavaş kaldı ve diğerleri bu günün siyasi konuşmalar ve geçit törenleri için kullanılmasına karşı çıktı.
ŞÜKRAN GÜNÜNÜN ULUSAL BİR TATİL OLMASI
Şükran Günü, ancak Kuzeyliler federal hükümete hakim olduğunda resmi bir tatil oldu. 19. yüzyılın ortalarında Sarah Josepha Hale, ulusal birliği teşvik etmek amacıyla ulusal bir Şükran Günü için kampanya yürüttü.
3 Ekim 1863'te Başkan Abraham Lincoln, 26 Kasım Perşembe günü kutlanacak ulusal bir şükran günü ilan etti. Tatil, Roosevelt yönetimine kadar genellikle kasım ayının son perşembesi olarak kutlanmaya devam etti.
ŞÜKRAN GÜNÜ YEMEKLERİ VE GELENEKLERİ
Şükran Günü kutlamalarında hindi, dolma, patates püresi, kızılcık sosu ve balkabağı turtası gibi geleneksel yemekler merkezde yer alır. Ancak, Plymouth’taki ilk Şükran Günü'nde bu yemeklerin çoğu bulunmuyordu. O zamanlar deniz ürünleri, av hayvanları ve sebzeler daha yaygındı. Günümüzde ise Şükran Günü, Amerikan mutfağının sembolü haline gelmiş birçok geleneksel yemeği içerir.
KANADA’DA ŞÜKRAN GÜNÜ
Kanada’daki Şükran Günü, koloniyel dönemde başlamış ve genellikle güvenli yolculuklar, barış ve bereketli hasatlar için şükretmek amacıyla kutlanmıştır. İlk kutlama, Martin Frobisher’ın 1578’deki keşif seferi sırasında gerçekleşti. 1957’den beri Kanada’da Şükran Günü, Ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanmaktadır.
GEÇİT TÖRENLERİ VE SPORUN ROLÜ
Macy’s Şükran Günü Geçit Töreni gibi etkinlikler, bu tatilin kültürel önemini artırmıştır. Aynı zamanda, futbol maçları da Şükran Günü’nün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
GÜNÜMÜZDE ŞÜKRAN GÜNÜ
Şükran Günü, modern Amerikan toplumunda dini kökenlerinden uzaklaşarak kültürel bir kutlamaya dönüşmüştür. Ailelerin bir araya geldiği, yemeklerin paylaşıldığı ve dayanışmanın vurgulandığı bu tatil, Amerika’nın toplumsal kimliğinde önemli bir yere sahiptir.
Kaynak: Brittanica, History