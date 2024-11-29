Macy's geçit töreninden aile sofralarına uzanan bir gelenek: Şükran Günü (Thanksgiving) nedir?

Bu durum, 50 kadar koloniciyi tedirgin etmiş olabilir. Ancak sonraki birkaç gün boyunca iki grup sorunsuz bir şekilde sosyalleşti. Wampanoaglar, ziyafete geyik eti getirdi ve bu et; av hayvanları, muhtemelen balık, yılanbalığı, deniz ürünleri, sebzeler ve bira ile birlikte tüketildi. Plymouth'ta çok az bina ve malzeme bulunduğundan, insanlar genellikle dışarıda, yerde veya fıçılar üzerinde oturarak tabaklarını kucaklarında tutarak yemek yediler.