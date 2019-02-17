Edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017'de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu'nun (UMREK) dünya genelinde tutarlı raporlama standartları geliştirmek ve yayımlamak amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Maden Rezerv Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO) üyeliği geçen yıl mayıs ayı itibarıyla tamamlandı.
CRIRSCO üyeliğinin tamamlanmasının ardından, yer bilimleri, madencilik ve metalurji alanlarında faaliyet gösteren vasıflı ve deneyimli gerçek profesyonel kişilerce, Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) profesyonel üyeliği için yapılan başvuranların listesi UMREK'e gönderildi. UMREK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu nitelikleri uygun görülen adaylar "UMREK Yetkin Kişi Sertifikası" almaya hak kazandı.
Böylece, jeoloji ve maden mühendisi 17 yetkin kişi Türkiye'de uluslararası kriterlere göre maden kaynak ve rezerv raporlaması yapabilecek ilk profesyoneller oldu. Profesyonellere sertifikaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve UMREK Başkanı Mithat Cansız tarafından verildi.
Madencilik sektöründe uluslararası standartlarda kaynak ve rezerv çalışması yaptırmak isteyen yatırımcılar söz konusu uzmanlara başvurabilecek.
FİNANASMAN İÇİN KRİTİK
Madencilik verilerinin doğru ve şeffaf bir şekilde raporlanmasını sağlayacak UMREK, yerli ve yabancı yatırımcıların güvenilir madencilik verileriyle yatırım yapmasına katkı sunacak.
Diğer yandan, Sermaye Piyasası Kurulunca, sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde, maden arama, kaynak ve rezervlerin değerlemesinde ve raporlamasında YERMAM tarafından önerilen ve UMREK tarafından belirlenen yetkin kişilerin hazırladığı raporların esas alınacağı yönündeki karar sebebiyle, UMREK raporları finansman aşamasında da çok önemli olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, maden sahalarında yapılan arama ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü çalışma verisinin artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada geçerli UMREK Kodu ile raporlanacağını belirtmişti.
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