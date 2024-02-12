Madeni para koleksiyonu yapan adam neden 45 yıllık birikimini bozmak zorunda kaldı?

Ayrıca bu kuruşlar, güzel bir maaş gününden fazlasını temsil ediyor. Her kuruşu, durup minnettarlığını ifade etmesi için bir hatırlatma olarak gördü. İster arabasına gaz alırken ister bir mağazada bir kuruş bulsun, bu onun için anın kıymetini bilmesi için bir fırsattı.