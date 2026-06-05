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        Haberler Dünyadan Madonna'dan Times Meydanı'nda sürpriz ücretsiz konser

        Madonna'dan Times Meydanı'nda sürpriz ücretsiz konser

        Madonna, yeni çıkacak albümünü tanıtmak için New York'taki Times Meydanı'nda ücretsiz konser düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Madonna, New York'taki ünlü Times Meydanı'nda sürpriz bir konser verdi. 15 dakikalık sürpriz konser, 67 yaşındaki pop ikonunun 'Confessions II' adlı albümünü tanıtmak için düzenlenmişti.

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        Konser alanını fark etmek ilk başta çok zordu. Times Meydanı'nda bir LED ekranda, bir anda görünmez kapılar içeri doğru açılarak bir performans alanı göründü.

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        Dün akşam saatlerinde LED ekranın görünmez kapılarının açılmasıyla 'Pop Kraliçesi'nin sürpriz performansı ortaya çıktı. Performans, Stuart Price'ın DJ'lik yaptığı, 'Confessions II' albümünden 'I Feel So Free' ile başladı.

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        Hem yeni albümünden parçaları hem de klasik hit şarkılarını seslendiren Madonna, meydanda toplanan hayranlarını eğlendirdi.

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        Madonna, pembe ağırlıklı sahnesine pembe bir mayo kıyafetle çıktı.

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        Sanatçıya sahnede dansçıları da eşlik etti.

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        Madonna'nın 15'inci stüdyo albümü, 3 Temmuz'da çıkacak.

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        Yakında yeni albümünü hayranlarını beğenisine sunacak olan Madonna, aynı zamanda bir de belgesel filmle beyazperdede olacak.

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        Times Meydanı'nı dans pistine çevirdikten sonra Madonna, bu akşam Tribeca Film Festivali'nde, 'Confessions II' albümünün ilk altı parçasını merkeze alan 10 dakikalık bir görsel projeyi gösterime sunacak. Prömiyerin ardından Madonna ve projenin yönetmenleri David Toro ve Solomon Chase, Jimmy Fallon ile bir söyleşi gerçekleştirecek.

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        Madonna ayrıca 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Shakira ve BTS ile birlikte ilk FIFA Dünya Kupası Finali devre arası gösterisinde sahne alacak.

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        #Madonna
        #konser
        #Times Meydanı
        #ücretsiz konser
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