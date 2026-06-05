Madonna'dan Times Meydanı'nda sürpriz ücretsiz konser

Times Meydanı'nı dans pistine çevirdikten sonra Madonna, bu akşam Tribeca Film Festivali'nde, 'Confessions II' albümünün ilk altı parçasını merkeze alan 10 dakikalık bir görsel projeyi gösterime sunacak. Prömiyerin ardından Madonna ve projenin yönetmenleri David Toro ve Solomon Chase, Jimmy Fallon ile bir söyleşi gerçekleştirecek.