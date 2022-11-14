"ÇIĞLIK ATAN ÇARESİZLİK"

Ancak ABD'li pop yıldızının paylaşımlarına bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunların hepsi genç kalmak için çığlık atan çaresizlik. Herhangi birimizin Madonna'dan bekleyeceği son şey" ve "Bunların hepsi genç kalmak için çığlık atan çaresizlik. Herhangi birimizin Madonna'dan bekleyeceği son şey" şeklinde yorumlarda bulundu.