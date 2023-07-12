Madonna vasiyeti için talimat verdi

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ASLA YAPILMAMASINI İSTEDİĞİ ŞEYİ AÇIKLADI Bu açıklamayla sevenlerinin yüreğine bir nebze su serpen Madonna'nın ölümünün ardından yapılmasını istediği şeylerle ilgili de bir talimat listesi oluşturduğu öğrenildi. The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre; bir nevi vasiyet hazırlayan Madonna, kendi ölümünün ardından asla ve asla yapılmamasını istediği şeyi de açıkladı. Sadece 2 hafta önce ölüme hiç olmadığı kadar yaklaşan yıldızın kendi ölümünden sonra adını yaşatacak eserleriyle ilgili isteği dikkat çekti.

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"BUNU SAKIN YAPMAYIN" Gazeteye konuşan kaynaklara göre Madonna, kariyerinin başından beri müziği ve kültür dünyasına katkısı konusunda hep kendi kararlarını almış bir isim. Ve bunun ölümünden sonra da devam etmesi konusunda ısrarcı. Bu yüzden de avukatlarıyla görüşerek daha önce ünlü grup ABBA ve Whitney Houston için yapılan "hologram" konserlerden birini asla istemiyor ve bunun kendi mirasını kirletecek bir şey olacağını düşünüyor. Madonna bu yüzden hayattayken buna önlem alıp avukatlarını devreye sokmuş ve onu hayatta gibi gösterecek bu tür konserlerin asla düzenlenmemesi için gerekli adımları atmış.