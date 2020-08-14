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Akıılı telefonlarda uygulama pazarını yöneten iki dev Apple ve Google, mağaza içerisindeki en popüler oyunlardan biri olan Fortnite'ı ödeme kurallarını ihlal ettiği için yayından kaldırınca ortalık karıştı. Fortnite oyununu geliştiren piyasanın en büyük şirketlerinden Epic Games, tekelleşme yasalarını ihlal gerekçesiyle dava sürecine girdi.

Epic Games, oyun için satın alımlarda Apple ve Google'ın aldığı yüzde 15 ila 30 arasındaki komisyonu baypas eden bir teknoloji geliştirmiş ve böylece kullanıcılara daha uygun satın alımlar sunmaya başlamıştı.

Analistler, video oyun oynayanların App Store içerisindeki harcamalardaki en büyük paydaş olduğunu ve Apple'ın hizmetlerden elde ettiği 45 milyar doları aşan gelirinde aslan payına sahip olduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Epic Games yaptığı açıklamada Apple'a yüklenirken, şirketin pazarı kontrol etmeye çalıştığını, rekabeti engellediğini ve yeniliklerin önüne geçtiğini iddia ederken, Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede "Apple geçmişteki kartellerden daha büyük, daha güçlü, daha kemikleşmiş ve habis" ifadelerine yer verdi.

Dava sürecinin yanı sıra sosyal medya üzerinde de #FreeFortnite yani "Fortnite'a Özgürlük" kampanyası başlatarak Apple'ı topa tuttu ve kullanıcılara oyuna erişimlerini kaybetmeleri durumunda Apple'dan ödemelerini tazmin etmelerini istedi. Epic Games bununla da kalmayarak, Apple'ın 1984 yılındaki Geroge Orwell'ın totaliter rejimlerde bireylerin tele-ekranlarla kontrol altına alındığı reklamın parodisini çekerek sosyal medyada ses getirdi.

Parodi videoda kadın bir Fortnite savaşçısı Apple logosuna benzeyen kafası olan diktatör Büyük Birader (Big Brother)'ın bulunduğu ekranı parçalarken sonrasında "Epic Games, Apple Store tekeline karşı koyuyor, karşılığında Apple Fortnite'ı milyarlarca cihazdan kaldırıyor. 2020'nin 1984 olmasını durdurmak için mücadelemize katılın" mesajı görünüyor.

Temmuz ayında ABD Temsilciler Meclisi'nde tekelleşme karşıtı soruşturma kapsamında ifade veren Apple CEO'su Tim Cook, suçlamaları reddetmiş ve gerekçe olarak akıllı telefonlar da dahil olmak üzere Apple'ın faaliyet gösterdiği hiçbir işkolunda pazar lideri olmadığını belirtmişti.

Epic Games ise davasında Apple'ın cihazlarda uygulama dağıtımı ve uygulama içi ödemelerde kendi özgün pazar koşullarını rekabeti engelleyici şekilde dayattığını belirtiyor.

Apple'dan yapılan açıklamada ise Fortnite'ın kaldırılmasının nedeni olarak App Store kurallarının açık bir niyetle çiğnenmesi gösterilirken, "Epic Games'in iş çıkarları onları özel bir düzenlemeye yönlendirmesi, mağaza kurallarının tüm geliştiriciler için eşit şartlar yarattığı ve mağazayı tüm kullanıcılar için güvenli hale getirdiği gerçeğini değiştirmez." ifadeleri kullanıldı.

Google Play Store'dan da kaldırılan oyun ile ilgili Google cephesi ise "Epic ile görüşmelerimize devam etme ve Fortnite'ı Google Play'e geri getirme fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

Fortnite'ın mağazadan kaldırılması uygulamanın yeni kullanıcılar tarafından indirilememesi, mevcut kullanıcılara güncelleme gelmemesi fakat yüklü olduğu cihazlarda mevcut haliyle kullanabilmesi anlamına geliyor. Epic Games, Fortnite kararından kaç iOS kullanıcısının etkilendiğini açıklamıyor. Uzmanlar ise oyunun her ne kadar bilgisayar ve konsollorda oynanıp mobilde genel itibarıyla yedek olarak tutulsa da mobil kullanıcıların daha fazla gelir getirdiği belirtiliyor.

Temmuz 2020'de Fortnite, Google Play Stoper ve App Store'da 2 milyon indirmeye ulaşmış ve SensorTower verilerine Apple kullanıcıları oyun için 34 milyon dolar harcamıştı. Android'de ise bu bedel 2 milyonda kaldı.

Epic Games, açıklamasında maddi bir rahatlama peşinde olmadığını fakat söz konusu iki platformun rekabeti engelleyici ekosistem şartlarını durdurmak istediğini ifade ediyor.

Geçen aylarda Apple'a tekelleşme karşıtı dava açan müzik dinleti platformu Spotify da Epic'e destek verirken, "Apple’ın haksız uygulamaları rakipleri dezavantajlı duruma düşürdü ve tüketicileri çok uzun süredir mağdur ediyor." açıklamasında bulundu