Ahu Yağtu: Beni nasıl tanıdınız?

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ahu Yağtu, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yağtu, basın mensuplarını görünce esprili bir şekilde "Beni nasıl buldunuz ve tanıdınız, bravo" dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, menajeriyle birlikte yeni projelerini değerlendirdiğini ifade ederek "Güzel şeyler olacak, heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. Bir süredir meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşayan Ahu Yağtu, özel hayatıyla ilgili sorulara "Her şey yolunda, bir aksilik yok" yanıtını verdi.