4 farklı birlikteliğinden 5 çocuğu dünyaya gelen Ali Ağaoğlu, 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda 5 torunu olan Ağaoğlu'nun, yaklaşık 15 yıldır flört ettiği, 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in hamile olduğu öğrenildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu'nun, kendisinden 36 yaş küçük olan sevgilisi Yıldırımer'e hediye olarak, Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği öğrenildi.

Ağaoğlu'nun ilk eşi Semra Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena adında iki çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ayten Alpar ile birlikteliğinden Mertcan isimli bir oğlu dünyaya geldi. Bir dönem mankenlik ve oyunculuk yapan Petek Ertüre ile birlikteliğinden de Ali Ege adında bir oğlu var. Ağaoğlu'nun, farklı bir ilişkisinden dünyaya gelen bir çocuğu daha olduğu biliniyor. Ali Ağaoğlu'nun 5 torunu bulunuyor. Oğlu Alican'ın kızları Alin ve Selin ile iki kız torun sahibi olan Ağaoğlu, kızı Sena'nın çocukları Koray, Koraslan ve Korhun ile üç erkek torun sevinci de yaşadı.