Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 6'ncı kez baba oluyor! Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Bige Yıldırımer hamile - Son dakika magazin haberleri

        Ali Ağaoğlu 6'ncı kez baba oluyor

        İş insanı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Bige Yıldırımer'in hamile olduğu öğrenildi. 72 yaşındaki Ağaoğlu, 6'ncı kez babalık heyecanı yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ali Ağaoğlu 6'ncı kez baba oluyor

        4 farklı birlikteliğinden 5 çocuğu dünyaya gelen Ali Ağaoğlu, 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda 5 torunu olan Ağaoğlu'nun, yaklaşık 15 yıldır flört ettiği, 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in hamile olduğu öğrenildi.

        Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu'nun, kendisinden 36 yaş küçük olan sevgilisi Yıldırımer'e hediye olarak, Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği öğrenildi.

        Ağaoğlu'nun ilk eşi Semra Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena adında iki çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ayten Alpar ile birlikteliğinden Mertcan isimli bir oğlu dünyaya geldi. Bir dönem mankenlik ve oyunculuk yapan Petek Ertüre ile birlikteliğinden de Ali Ege adında bir oğlu var. Ağaoğlu'nun, farklı bir ilişkisinden dünyaya gelen bir çocuğu daha olduğu biliniyor. Ali Ağaoğlu'nun 5 torunu bulunuyor. Oğlu Alican'ın kızları Alin ve Selin ile iki kız torun sahibi olan Ağaoğlu, kızı Sena'nın çocukları Koray, Koraslan ve Korhun ile üç erkek torun sevinci de yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        45 ilde 'Narko Pars" operasyonu: 352 gözaltı

        Jandarma Genel Komutanlığı, 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Pars" operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        #Bige Yıldırımer
        #Ali Ağaoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı