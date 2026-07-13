Beyhan Benek Akbaş hayatını kaybetti
Merhum oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek Akbaş, vefat etti
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:38 Güncelleme:
17 Ağustos 2024'te hayata vedan eden Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş'tan acı haber geldi. Tiyatro oyuncusu Beyhan Benek Akbaş, yaşamını yitirdi. Benek, bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak, ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Öte yandan tiyatro oyuncusu Beyhan Benek Akbaş ile Aydemir Akbaş, ilk evliliklerini 1964 yılında gerçekleştirdi. Çift, daha sonra iki defa boşanıp, üç kez nikâh masasına oturmuştu.
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