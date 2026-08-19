'Buse Varol ile Gelin Evi' yeni sezonuyla başlıyor

SHOW TV'nin 10 sezondur devam eden fenomen yarışma programı 'Gelin Evi' Buse Varol'un sunumuyla yakında izleyicisiyle buluşuyor . 'Buse Varol İle Gelin Evi'nde bu sezon da sürprizler bitmiyor. 10'uncu sezonda 'Gelin Evi'ne kapılarını açan her geline 10.000 TL hediye edilirken, haftanın büyük ödülü de tam 200.000 TL oldu!

İşte 'Gelin Evi'nin Tanıtımı;

Hafta içi her gün SHOW TV'de ekranlara gelecek, 'Buse Varol İle Gelin Evi'nde birbirinden iddialı ve hamarat gelinler sergiledikleri farklı ev dekorasyonlarıyla ve hünerlerini gösterecekleri oyunlarda hediye ev eşyalarından çil çil altına kadar birbirinden güzel ve özel ödüllerin sahibi olacak. Cuma günü haftanın finalinde birinci olan gelin ise 200.000 TL büyük ödülü kazanarak haftanın kapanışını yapacak.

'Buse Varol İle Gelin Evi'nde yarışmacı olmak için başvurunuzu hemen yapın; çil çil altın, sürpriz ev aletleri, hediyeleri ve büyük ödül 200 bin TL’nin sahibi siz olun.

'Buse Varol ile Gelin Evi', yakında SHOW TV'de.