Cher eski kocasının eşine karşı açtığı davada bir milyon dolar ödeyecek

Cher, 1998'de hayatını kaybeden eski eşi Sonny Bono'nun şimdiki eşiyle uzun süren bir mahkeme savaşının ardından, milyon dolarlık avukatlık ücretlerini kendisi ödemek zorunda kalacak. Üstelik davayı kazanan taraf, Cher. Mahkeme, 80 yaşındaki şarkıcının, Sonny Bono'nun eşi Mary Bono'ya karşı açtığı telif davasının başarılı bir şekilde yürütülmesinde katkısı olan avukatlara ücretlerini kendisinin ödemesine karar verdi.

64 yaşındaki Mary Bono, Sonny Bono ile 1986'da evlendi. Çift, 5 Ocak 1998'deki ölümcül kayak kazasına kadar evli kaldı.

Gerçek isimleri Salvatore Phillip “Sonny” Bono ve Cheryl Sarkisian olan Sonny & Cher, sadece popüler bir müzik ikilisi değil, aynı zamanda 1964'ten 1975'e kadar evli olan bir çiftti. Ekim 2021'de Cher, Mary Bono aleyhine 1 milyon dolarlık tazminat talebiyle dava açmıştı.

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Grammy ödüllü sanatçı, Sonny & Cher ikilisi olarak kaydettikleri 'I Got You Babe' ve 'The Beat Goes On' gibi şarkılardan elde edilen telif haklarının ve gelirlerinin kendisine ödenmediğini iddia etmişti.

Cher, Sonny ile 1978'de yaptığı boşanma anlaşmasının bir parçası olarak yüzde 50'lik paya hak kazanmıştı, ancak şikayetinde Mary Bono'nun, kendisinin haklarını, Telif Hakkı Yasası'na dayandırarak tamamen sona erdirmeye çalıştığını öne sürdü. Cher, Mayıs 2024'te telif hakkı davasını kazandı. Mahkeme, Cher'in ödenmemiş telif hakları nedeniyle 418 bin dolardan fazla alacağı olduğuna hükmetti.

Mahkeme belgelerine göre, Cher Ocak 2026'da bir milyon dolar avukatlık ücretini karşı taraftan talep etti. Ancak mahkeme, Cher ve Mary Bono arasındaki anlaşmazlığın esas olarak sözleşmelerden ziyade, telif hakkı yasasına dayandığı için, avukatlık ücretini talep edecek kuralların bu durumda geçerli olmadığını belirtti.

Mary Bono, Cher'in dahil olmadığı bir şekilde, doğrudan müzik şirketiyle anlaşıp ödemeleri miras yoluyla yönlendirmek istiyordu. Cher'in Sonny ile birlikte 1960'larda çıkardığı ve 'I Got You Babe' ve 'The Beat Goes On' gibi hit şarkılarından elde edilen yayın telif haklarının yarısına hak kazandığı yönündeki hakim kararını da temyize götürdü. Federal temyiz mahkemesi henüz temyiz başvurusu hakkında karar vermedi.

Sonny & Cher olarak sahne almanın yanı sıra, evli bir çift de olan Cher ve Sonny Bono 1970'lerde CBS'te yayınlanan 'The Sonny & Cher Comedy Hour' adlı eğlence şovunu da birlikte sunmuştu. Bono, daha sonra 1988'den 1992'ye kadar Palm Springs belediye başkanlığı yapmış ve 1995'ten ölümüne kadar Cumhuriyetçi bir kongre üyesi olarak görev almıştı. Cher ile Bono'nun 1969'da doğan Chaz adında bir oğlu var.