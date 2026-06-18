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        Haberler Magazin Elif Buse Doğan: Değişmekten korkmuyorum - Magazin haberleri

        Elif Buse Doğan: Değişmekten korkmuyorum

        İmaj değişikliğine gitmekten çekinmediğini söyleyen şarkıcı Elif Buse Doğan, "Değişmekten korkmuyorum. Kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle yaşamayı tercih ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        "Değişmekten korkmuyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elif Buse Doğan, imaj değişimi ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

        İmaj değişikliğinden çekinmediğini söyleyen Doğan, "Değişmekten korkmuyorum. Kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle yaşamayı tercih ediyorum. Kıyafetlerim de, tarzım da, sahnedeki duruşum da benim hikâyemin bir parçası. İnsanların ne düşündüğünden çok, aynaya baktığımda ne hissettiğim önemli" ifadelerini kullandı.

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