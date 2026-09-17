Emel Sayın'dan kadınlara KADES çağrısı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 1998 yılında devlet sanatçısı ünvanı verilen ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Emel Sayın’ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Sayın’a, kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerinden yardım talep edebilmesini sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından KADES'in kullanım amacı, uygulamadan acil yardım talebinde bulunma yolları ve uygulamanın şiddet olaylarına maruz kalabilecek kadınlara sağladığı kolaylıklar anlatıldı.

"KADES İLE YARDIM BİR DOKUNUŞ KADAR YAKIN"

Emel Sayın da kadınlara seslenerek, "Jandarma varsa güvendeyim. Jandarma varsa güvendesiniz; KADES ile yardım bir dokunuş kadar yakın" diyerek uygulamayı kullanma çağrısında bulundu.