Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı evleniyor
Aslı Turanlı, sevgilisi Taha Tatlıcı'nın evlilik teklifini kabul etti. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 28 Eylül 2026 - 22:48 Güncelleme:
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Oyuncu Aslıhan Turanlı, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Taha Tatlıcı ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.
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Aslıhan Turanlı, Taha Tatlıcı'dan aldığı romantik evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi.
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Oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktıkları yemekten kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.