Aybüke Pusat'tan dikkat çeken itiraf
Aybüke Pusat, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Pusat, eski sevgilisinin başarılı ve güzel bir kadınla birlikte olmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi
Giriş: 17 Eylül 2026 - 19:35 Güncelleme:
1
Bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2
Oyuncu, ayrıldığı bir ortamda kendisinin gitmesinin ardından neşenin kaçtığını görmenin kendisini keyiflendirdiğini söyledi. Pusat, "Bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında, 'Bakın, gördünüz mü nasıl dengeler değişiyor?' Hemen böyle şeyler demek isterim. Gittiğim yerden hala orada ne olup bittiğini öğrenmek isterim" dedi.
3
Can Yılmaz'ın sunduğu 'Ballandıra Ballandıra' programına konuk olan Pusat, eski sevgilisinin çok güzel ve başarılı bir kadınla birlikte olmasından mutluluk duyacağını belirtti.