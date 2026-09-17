Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aybüke Pusat'tan dikkat çeken itiraf

        Aybüke Pusat'tan dikkat çeken itiraf

        Aybüke Pusat, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Pusat, eski sevgilisinin başarılı ve güzel bir kadınla birlikte olmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        2

        Oyuncu, ayrıldığı bir ortamda kendisinin gitmesinin ardından neşenin kaçtığını görmenin kendisini keyiflendirdiğini söyledi. Pusat, "Bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında, 'Bakın, gördünüz mü nasıl dengeler değişiyor?' Hemen böyle şeyler demek isterim. Gittiğim yerden hala orada ne olup bittiğini öğrenmek isterim" dedi.

        3

        Can Yılmaz'ın sunduğu 'Ballandıra Ballandıra' programına konuk olan Pusat, eski sevgilisinin çok güzel ve başarılı bir kadınla birlikte olmasından mutluluk duyacağını belirtti.

        4

        "BUNA AYIRACAK ZAMANIM YOK"

        Oyuncu, "Gıpta ederim ama buna ayıracak zamanım yok, uğraşamam. Negatif düşünceyi üstümde taşıyıp kafamı meşgul edeceğime, gider 20 sayfa kitap okurum. Onu düşünecek halim yok, hiç çekemem" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aybüke Pusat
        #furkan andıç
        #itiraf
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        246 hesaba erişim engeli
        246 hesaba erişim engeli
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Eski eşinden tepki
        Eski eşinden tepki
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!