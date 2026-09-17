Aybüke Pusat'tan dikkat çeken itiraf

Oyuncu, ayrıldığı bir ortamda kendisinin gitmesinin ardından neşenin kaçtığını görmenin kendisini keyiflendirdiğini söyledi. Pusat, "Bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında, 'Bakın, gördünüz mü nasıl dengeler değişiyor?' Hemen böyle şeyler demek isterim. Gittiğim yerden hala orada ne olup bittiğini öğrenmek isterim" dedi.