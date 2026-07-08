Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Cemre Baysel tatilde

        Cemre Baysel tatilde

        Bodrum'da tatilin keyfini süren Cemre Baysel, Türkbükü sahilinde görüntülendi. Bir erkek arkadaşıyla plajda vakit geçiren oyuncu, gün boyu güneşlenip sohbet ederek yorgunluk attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Atakan Makar'ın haberine göre; yaz sezonunu Bodrum'da açan Cemre Baysel, Türkbükü sahilinde objektiflere yansıdı.

        2

        Oyuncu, gün boyu bir erkek arkadaşıyla birlikte plajda vakit geçirdi.

        3

        Deniz kenarında güneşlenmeyi tercih eden Cemre Baysel, sezonun yorgunluğunu attı.

        4

        27 yaşındaki oyuncu, sıcak havanın tadını çıkarırken zaman zaman arkadaşıyla sohbet etti.

        5

        Sakin bir gün geçiren Baysel, zaman zaman telefonuyla meşgul oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 ilde operasyon: 228 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 milyar 166 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 228 şüpheli yakalandı" denildi (DHA)

        #Cemre Baysel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Ünlü çiftin aile tatili
        Ünlü çiftin aile tatili
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!