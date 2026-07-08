Cemre Baysel tatilde
Bodrum'da tatilin keyfini süren Cemre Baysel, Türkbükü sahilinde görüntülendi. Bir erkek arkadaşıyla plajda vakit geçiren oyuncu, gün boyu güneşlenip sohbet ederek yorgunluk attı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:48 Güncelleme:
1
Atakan Makar'ın haberine göre; yaz sezonunu Bodrum'da açan Cemre Baysel, Türkbükü sahilinde objektiflere yansıdı.
2
Oyuncu, gün boyu bir erkek arkadaşıyla birlikte plajda vakit geçirdi.
3
Deniz kenarında güneşlenmeyi tercih eden Cemre Baysel, sezonun yorgunluğunu attı.