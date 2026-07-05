Fatma Turgut: Yapay zekaya karışıyım

"HER DUYGUDAN İLHAM ALIYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Can İğrek, heyecanını şu sözlerle dile getirdi "Heyecanlıyız. İkinci lansman konserim bu. Güzel hazırlandık ve konuklarımız var. Bu akşam güzel bir şov izleyecekler. Sürprizler görecekler. Biletler de hemen tükendi. Şarkılarımla ilgili yapılan çok güzel videolar izliyorum, bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. Şarkılarını yazarken ilhamını nereden aldığı sorusuna ise İğrek, "Hayatın içindeki her duygudan ilham alıyorum. Her şeyi gözlemleyip ilham alıyorum" yanıtını verdi.