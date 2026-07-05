Fatma Turgut: Yapay zekaya karışıyım
Model grubunun solisti Fatma Turgut, müzik sektöründe yapay zeka kullanımıyla ilgili düşüncelerini aktardı. Yapay zekaya karşı olduğunu ifade eden Turgut, "Playback'e de karşıyım" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emir Can İğrek, tamamının söz ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan üçüncü stüdyo albümü 'Fiyakalı' için Kadıköy'deki bir mekânda düzenlenen lansman gecesinde arkadaşlarıyla buluştu. Teoman, Dedublüman, Hüsnü Şenlendirici, M Lisa ve Tuana'nın sürpriz düetleriyle yer aldığı albüm, farklı müzikal renkleri aynı hikâyede buluşturuyor.
"HER DUYGUDAN İLHAM ALIYORUM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Can İğrek, heyecanını şu sözlerle dile getirdi "Heyecanlıyız. İkinci lansman konserim bu. Güzel hazırlandık ve konuklarımız var. Bu akşam güzel bir şov izleyecekler. Sürprizler görecekler. Biletler de hemen tükendi. Şarkılarımla ilgili yapılan çok güzel videolar izliyorum, bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. Şarkılarını yazarken ilhamını nereden aldığı sorusuna ise İğrek, "Hayatın içindeki her duygudan ilham alıyorum. Her şeyi gözlemleyip ilham alıyorum" yanıtını verdi.
MERT DEMİR BENZETMESİ
Saç modelinin Mert Demir ve Clark Kent’e benzetilmesiyle ilgili soruya gülerek cevap veren şarkıcı, "Berberim ne yaparsa güzel yapar. Mert Demir'i de çok severim" ifadelerini kullandı. Yaz planlarıyla ilgili sorular üzerine ise İğrek, "Şu an yazı hissedemiyorum. İnşallah hissedeceğiz" diye konuştu. Muhabirlerin "Büyülü bir yaz aşkı nasıldır?" sorusu üzerine gülümseyen şarkıcı, "Yaz aşkı güzeldir herhalde. Benim unutmadığım bir yaz aşkım yok. Yaz tatlıdır, o yüzden güzeldir yani. Büyüye falan inanmam. Yaz mevsimi güzeldir" demekle yetindi.
DÜĞÜN SORULARI YANITSIZ KALDI
Gecede yer alan Tuana Yılmaz, "Albüm çok güzel. Yaz aylarında çok dinleyeceğimiz bir albüm oldu" ifadelerini kullandı. Sevgilisi Burak Yörük ile çıktığı tatil hakkında da konuşan Tuana Yılmaz, "Beraber dört günlük bir tatil yaptık. Önümüzde birkaç yaz festivalimiz daha var. Onların ardından ailelerimizle de tatil yapacağız. Onların yanlarına da gideceğiz" dedi. Yurt dışında düğün yapacakları yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise Yılmaz, özel hayatıyla ilgili detay vermek istemeyerek, "Bugün Emir Can için bir aradayız" yanıtını vermekle yetindi.
"ALBÜM YAPMAYA CESARET EDİLMİYOR"
Fatma Turgut ise Emircan İğrek'in 'Fiyakalı' albümü hakkında, "Ben albümün hepsini dinledim. Çok üzerine emek verilmiş ve çalışılmış bir proje. Kimse kolay kolay artık albüm yapmaya cesaret edemiyor" dedi. Turgut, sanatçıların albüm yapmaya cesaret edememesi hakkında ise, "Bence albüm kıymetli bir şey. Durdukça değerlenen bir şey. Bence albümün yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"KİMSE ÜZÜLMESİN"
Fatma Turgut, yapay zeka ve playback soruları karşısında ise, "Yapay zekaya karşıyım. Playback'e de karşıyım. Ama şimdi kimseyi kırmayayım, üzülmesin kimse. bunlar benim tercih ettiğim ve sevdiğim şeyler değil demem yeterli sadece" diye konuştu.