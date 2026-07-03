Gamze Erçel gün sayıyor
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ailesiyle Bodrum'da objektiflere yansıdı
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:40 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
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Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran Erçel’in belirginleşen karnı dikkat çekti.
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Ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkaran Gamze Erçel, kızı Mavi ile denize girerek uzun süre yüzdü.