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        Haberler Magazin Gamze Erçel gün sayıyor

        Gamze Erçel gün sayıyor

        Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ailesiyle Bodrum'da objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

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        Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran Erçel’in belirginleşen karnı dikkat çekti.

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        Ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkaran Gamze Erçel, kızı Mavi ile denize girerek uzun süre yüzdü.

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        Bir süre sonra Caner Yıldırım da onlara eşlik ederken, üç kişilik aile denizin keyfini çıkardı.

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        Yıldırım ve Erçel, şezlonglarında romantik anlar yaşadı.

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        Gamze Erçel ilerleyen saatlerde kızıyla plajdan ayrıldı.

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