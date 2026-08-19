Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasever evlendi
Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasever, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 21:33 Güncelleme:
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'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasever ile ilişkisini resmiyete döktü.
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İntepe ve Atasever, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
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İkilinin bu mutlu gününde Bora Cengiz ve Avatar Atakan'ın da aralarında bulunduğu yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı.