Kylie Jenner'ın lüks yatta pilatesli tatili

Kanlı park davasında katile istenen ceza belli oldu

Hatay'da düğün sonrası yaşanan otopark kavgasında kurşunların hedefi olan 37 yaşındaki İbrahim Ekmen'in ölümüyle ilgili katil zanlısına mahkeme tarafından 13 yıl hapis cezası verildi. Ekmen'in ailesi mahkeme tarafından verilen hapis cezasının yeterli olmadığını ifade ederken olay esnasında katil zan... Daha Fazla Göster Hatay'da düğün sonrası yaşanan otopark kavgasında kurşunların hedefi olan 37 yaşındaki İbrahim Ekmen'in ölümüyle ilgili katil zanlısına mahkeme tarafından 13 yıl hapis cezası verildi. Ekmen'in ailesi mahkeme tarafından verilen hapis cezasının yeterli olmadığını ifade ederken olay esnasında katil zanlısının havaya ateş açtığı anlar ve yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA) Daha Az Göster